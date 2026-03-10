A Milano, il prezzo medio degli immobili supera i 5.700 euro al metro quadrato, mantenendo la città in testa alla classifica italiana. Nel 2025, cresce ancora l’interesse per l’acquisto di case, come mostrano i dati del mercato residenziale nazionale. La capitale lombarda si distingue come il punto di riferimento principale per i costi e le transazioni immobiliari nel Paese.

Milano, 10 marzo 2026 – Il 2025 conferma la crescita del desiderio di casa degli italiani, e il mercato residenziale nazionale ne dà una conferma concreta. In questi giorni di turbolenze finanziarie e guerre globali in special modo, con la casa che torna a essere il bene rifugio. Secondo l’analisi di Abitare Co. – società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni – sulla base dei dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (Omi) dell’ Agenzia delle Entrate, nel 2025 le compravendite residenziali sono aumentate del +6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con ben 765.284 transazioni. Di quanto sono cresciuti i prezzi in un anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Casa bene rifugio: Milano ancora una volta guida la classifica del mercato immobiliare coi prezzi (5.700 euro al mq) più alti d'Italia

