L’avanguardia del florovivaismo etico tra piante libri e laboratori

Nel mondo del florovivaismo etico, si intrecciano pratiche sostenibili, coltivazioni e iniziative educative. Vengono organizzati laboratori e presentazioni di libri dedicati a tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente. La tutela dei diritti dei lavoratori e delle risorse naturali rappresenta un elemento fondamentale per questa realtà. Anche i terreni più fertili rischiano di perdere valore senza un’attenzione particolare alle condizioni di chi li cura.

Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Senza diritti anche i terreni migliori appassiscono: lo sanno bene i giardinieri e le giardiniere di Agricola Monte San Pantaleone, cooperativa sociale triestina che dal 1978 si prende cura del verde e promuove l’inclusione lavorativa, offrendo alla collettività occasioni di incontro e riconnessione con l’ambiente. Agricola festeggia quest’anno le prime venti primavere di Horti Tergestini, la mostra floreale ed etica di piante e arredi per il giardino, arricchita da presentazioni di libri e laboratori, che si terrà il 18 e il 19 aprile nel Parco di San Giovanni, l’ex ospedale psichiatrico di Trieste.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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