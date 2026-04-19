Un testamento per il sociale | nasce il rifugio a Casorate

Sabato 18 aprile, a Casorate Sempione, è stata inaugurata la Casa di Gianni, un nuovo rifugio destinato all’accoglienza di donne e minori in situazioni di vulnerabilità. La struttura offre un ambiente protetto e sicuro, pensato per aiutare chi si trova in difficoltà. L’apertura si inserisce in un progetto volto a fornire supporto e assistenza a persone in condizioni di fragilità.

Sabato 18 aprile, a Casorate Sempione, è stata ufficialmente aperta la Casa di Gianni, una struttura dedicata all’accoglienza protetta per donne e minori in condizioni di fragilità. L’iniziativa nasce dalla volontà testamentaria di Gianni Dettoni, che ha scelto di destinare l’abitazione dove ha vissuto per 78 anni a un progetto di utilità sociale, affidandola all’associazione SiCura ODV tramite un comodato d’uso gratuito concesso dalla Fondazione Dettoni Fabris. Dalle disposizioni testamentarie alla gestione operativa del progetto. Il percorso per rendere operativa questa realtà ha richiesto oltre tre anni di lavoro, partendo dall’apertura del testamento lasciato da Dettoni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Un testamento per il sociale: nasce il rifugio a Casorate Notizie correlate Leggi anche: Campi Bisenzio, nasce il 'rifugio' per i lavoratori precari della Piana Nasce il "rifugio" per i lavoratori precari e la sosta dei rider \ FOTOIl presidio è il frutto dell'accordo firmato da Comune di Campi Bisenzio, CGIL, Cooperativa Il Girasole e Società della Salute zona fiorentina Nord...