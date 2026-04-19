Un ’Roberto Devereux’ da applausi

Al Teatro Comunale Nouveau è in scena fino al 22 aprile l’opera ’Roberto Devereux’, che sta attirando l’attenzione del pubblico e della critica. La rappresentazione ha riscosso numerosi applausi, confermando l’interesse per questa produzione. La recita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con interpreti che hanno ricevuto apprezzamenti per le loro performance. La messa in scena si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’uso scenografico.

Pubblichiamo la recensione dell’opera ’Roberto Devereux’, in scena al Comunale Nouveau fino al 22 aprile. Sul nostro portale si può vedere il video del backstage. Roberto Devereux è uno fra gli oltre 70 titoli di Gaetano Donizetti che vivono stentatamente sui palcoscenici operistici, accanto ai tre capolavori Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore e Don Pasquale. L’ultima sua esecuzione bolognese risaliva al 1992, la precedente al 1843. Preziosa è dunque l’occasione di poter rivedere in scena questa fantasia librettistica sulle disavventure amorose della regina Elisabetta I, rivestita da musica di buona fattura con qualche guizzo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ’Roberto Devereux’ da applausi Notizie correlate Dopo 30 anni torna a Bologna Roberto DevereuxAmore, gelosie e intrighi politici nella corte reale inglese del Cinquecento: questa l’atmosfera che regna in Roberto Devereux di Gaetano Donizetti,... ’Roberto Devereux’. A Bologna un tuffo nell’Inghilterra del ’500di Stefano Marchetti Anche se il titolo evoca il protagonista maschile, ’Roberto Devereux’ di Gaetano Donizetti è una tragedia tutta al femminile, un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un ’Roberto Devereux’ da applausi; Bologna, Teatro Comunale Nouveau: Roberto Devereux dal 17 al 22 aprile 2026; Dopo 30 anni torna a Bologna Roberto Devereux; Alla corte di Elisabetta I col Roberto Devereux. Un ’Roberto Devereux’ da applausiL’opera di Donizetti al Comunale Nouveau fino al 22 aprile. Voci solide in scena, mentre il Coro regala suggestioni ... ilrestodelcarlino.it Roberto Devereux, la recensione: non perdetevi una folle, fulminante, straordinaria Elisabetta IA Bette Davis e Cate Blanchett non è bastato interpretare una sola volta Elisabetta I, ma hanno avuto bisogno del bis, come se il loro personaggio cinematografico necessitasse di una seconda chance, d ... bologna.repubblica.it "Roberto Devereux”, la recensione: non perdetevi una folle, straordinaria Elisabetta I x.com Zhu Aoxue - Sara / "Roberto Devereux" Teatro Comunale Bologna April 18 & 21, 2026 https://www.tcbo.it/en/eventi/opera-2026-roberto-devereux/ - facebook.com facebook