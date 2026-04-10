’Roberto Devereux’ A Bologna un tuffo nell’Inghilterra del ’500

A Bologna è in scena l’opera di Gaetano Donizetti ‘Roberto Devereux’, un dramma ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo. La rappresentazione si concentra sulla figura della regina Elisabetta I e sul suo amore complicato con Roberto Devereux, figura storica del periodo. Nonostante il titolo si riferisca a un personaggio maschile, la vicenda vede protagonista un dramma femminile che si snoda tra intrighi di corte e passioni contrastate.

di Stefano Marchetti Anche se il titolo evoca il protagonista maschile, ’Roberto Devereux’ di Gaetano Donizetti è una tragedia tutta al femminile, un dramma di corte imperniato sull’amore tormentato della regina Elisabetta I d’Inghilterra. L’opera infatti fa parte della cosiddetta ’Trilogia Tudor’, un trittico che Donizetti dedicò a grandi sovrane d’Oltremanica, fra cui Anna Bolena (madre di Elisabetta) e Maria Stuarda. A quasi 35 anni dall’ultima esecuzione felsinea, ’Roberto Devereux’ sta per tornare a Bologna: andrà in scena dal 17 al 22 al Comunale Nouveau, nell’allestimento che venne creato nel 2016 dal regista e baritono Alfonso Antoniozzi per il Carlo Felice di Genova, ed è oggi ripreso da Luisa Baldinetti con un adattamento ai nuovi spazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Roberto Devereux’. A Bologna un tuffo nell’Inghilterra del ’500 Un tuffo nel vintage e nell’antiquariato. Storia e tradizionedi Raffaella Parisi Edizione speciale del Mercatone dell’antiquariato, domenica dalle 9 alle 19, lungo le sponde del Naviglio Grande a Milano, per... Leggi anche: Con l'artista Marianna Balducci un tuffo nell'universo della letteratura illustrata per bambini Argomenti più discussi: Il Conte di Essex – Programmazione; Teatri a Bologna: gli spettacoli da non perdere ad aprile 2026. ’Roberto Devereux’. A Bologna un tuffo nell’Inghilterra del ’500di Stefano Marchetti Anche se il titolo evoca il protagonista maschile, ’Roberto Devereux’ di Gaetano Donizetti è una tragedia tutta ... quotidiano.net Musica: 'Roberto Devereux' di Donizzetti al Massimo PalermoUn'altra opera del grande repertorio belcantistico italiano, Roberto Devereux di Donizetti, è in scena al Teatro Massimo di Palermo dal 20 al 27 marzo nell'allestimento della Welsh National Opera di ... ansa.it Verso ITACA | Stagione Opera 2026 Roberto Devereux di Gaetano Donizetti dal 17 al 22 aprile | Comunale Nouveau Duca di Nottingham – Vladimir Stoyanov Amico fidato di Roberto Devereux e marito di Sara, il Duca di Nottingham è una figura se - facebook.com facebook