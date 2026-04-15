Dopo 30 anni torna a Bologna Roberto Devereux
Amore, gelosie e intrighi politici nella corte reale inglese del Cinquecento: questa l’atmosfera che regna in Roberto Devereux di Gaetano Donizetti, capolavoro del belcanto che il Teatro Comunale di Bologna porta in scena al Comunale Nouveau dal 17 al 22 aprile, a trentaquattro anni di distanza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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On 17, 19 & 22 April 2026, will perform as Il Duca di Nottingham in Donizetti's "Roberto Devereux" at the Teatro Comunale Bologna. #RobertoDevereux #Donizetti #Opera #Bologna - facebook.com facebook
'Roberto Devereux' di Gaetano Donizetti torna al Comunale di Bologna dopo 34 anni. Dal 17 aprile diretta da Renato Palumbo e Roberta Mantegna nei panni di Elisabetta I #ANSA x.com