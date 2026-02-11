L’ex asilo diventerà un giardino Svolta dopo anni di abbandono In primavera il percorso condiviso

L’ex asilo di via Garibaldi si trasformerà in un giardino pubblico. Dopo anni di abbandono, il Comune ha deciso di intervenire e riqualificare l’area. In primavera partiranno i lavori, e il progetto prevede uno spazio aperto e condiviso per cittadini di tutte le età. La zona, spesso vissuta da senzatetto e soggetta a degrado, cambierà volto, offrendo un punto di ritrovo nuovo e più sicuro. Dopo tanto tempo di incuria, la speranza è che il giardino diventi un luogo di incontro e di riposo per tutti.

"Per anni questo luogo è stato occupato da senza dimora e sbandati, che entravano come se nulla fosse. Una situazione pericolosa. Il momento peggiore è stato quando è scoppiato un incendio". Lo racconta Pinuccia Brancato, che abita accanto allo spazio di via Ugo Betti 189, a pochi passi dalla fermata metropolitana di Bonola. In passato quel luogo ospitava l'asilo della zona ("Ci andava mia figlia, che oggi ha 58 anni", continua la signora), poi l'immobile di proprietà del Comune è diventato un presidio medico, dal 2005 al 2011 in locazione al Fatebenefratelli e successivamente al Sacco. Quel polo è quindi stato sede di un Centro psico sociale, trasferito altrove nel 2019.

