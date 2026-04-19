In Gran Bretagna si fa strada una vicenda che coinvolge un rapper inesistente, chiamato Danny Bones, creato dall’intelligenza artificiale. La notizia mette in discussione i confini tra realtà e finzione nel mondo musicale, sollevando interrogativi sulla presenza di contenuti digitali manipolati. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di riflessioni sulla tecnologia e le sue implicazioni, mentre si avvicina a un dibattito pubblico sempre più acceso.

L’intelligenza artificiale e le sue sfumature. Anche in questo campo la visione manichea della storia, nella quale siamo immersi, è arrivata a dirci cos’è il bene e cos’è il male. Basta guardare gli esisti, che su queste colonne vi abbiamo già raccontato, della produzione realizzata dal regista Darren Aronofsky dal titolo On this day. 1776. Un viaggio, a tappe, nelle giornate decisive per l’indipendenza degli Stati Uniti d’America. Una serie prodotta verso la lunga corsa che porta, il prossimo 4 luglio, al 250esimo anniversario della secessione a stelle e strisce. Le ultime frontiere dell’IA. Qui i protagonisti sono stati realizzati con l’IA – tranne le voci debitamente doppiate – Veo 3 di Google.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un nuovo spettro identitario scuote il Regno Unito: Danny Bones, il rapper che non esiste

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