Nel maggio 2025, un nuovo partito politico di destra ha svelato di aver investito in un’organizzazione segreta specializzata in intelligenza artificiale per sviluppare i contenuti della sua campagna elettorale. Questa scelta ha suscitato discussioni sui metodi utilizzati per influenzare l’opinione pubblica, mentre un artista rapper con tendenze nazionaliste ha ottenuto notorietà grazie a contenuti generati dall’IA, riflettendo un mutamento nelle dinamiche culturali e comunicative del paese.

Advance UK (il nuovo partito politico britannico di destra, lanciato nel 2025 da Ben Habib, ex vice leader di Reform UK, ndr) ha pagato un’organizzazione segreta che opera nel campo dell’intelligenza artificiale per creare i contenuti della sua campagna politica. Lo stesso gruppo ha letteralmente “creato” Danny Bones, un rapper nazionalista bianco i cui video prendono di mira i musulmani. Un vero e proprio fenomeno su Spotify e YouTube. Gli esperti e analisti politici hanno spiegato che questo evento potrebbe segnare un precedente importante e una svolta nell’uso degli strumenti di intelligenza artificiale per fini politici. Danny Bones viene raffigurato come un rapper britannico della classe operaia, capelli rasati e belloccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La cultura e la demografia della Gran Bretagna cambia rapidamente. Dovrei accettarlo passivamente? No, fan**lo”: il boom del rapper nazionalista Danny Bones creato con AI

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