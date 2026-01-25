Negli ultimi anni, nel Regno Unito si è assistito a un aumento delle acquisizioni di scuole pubbliche e private da parte di investitori cinesi. Oltre 30 istituti, tra scuole indipendenti e marchi storici, sono passati sotto il controllo di soggetti provenienti dalla Cina, suscitando preoccupazioni sulla tutela dell’autonomia educativa e sulla presenza cinese nel settore scolastico britannico.

Cosa sta succedendo nel Regno Unito? Negli ultimi anni oltre 30 scuole indipendenti, o i loro marchi storici, sono finite sotto il controllo di investitori cinesi. Collegiate in difficoltà finanziaria, spesso provate dalla pandemia e da un clima politico sempre più ostile all’istruzione privata, sono diventate occasioni di acquisto a prezzi relativamente bassi. Fondi come KSI Education, sostenuti da capitali legati a Pechino, hanno rilevato istituti in Devon, Worcestershire e Oxford, mentre altri gruppi cinesi hanno seguito la stessa strategia in diverse contee inglesi. L’obiettivo è chiaro: acquisire il prestigio del marchio educativo britannico, investirvi quanto basta per renderlo appetibile sul mercato asiatico e poi sfruttarlo come canale privilegiato verso una clientela internazionale, soprattutto cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La Cina sta acquistando scuole pubbliche": l'allarme che scuote il Regno Unito

Leggi anche: "Ha ottenuto tecnologie militare con investimenti hi-tech": l'allarme sulla Cina che scuote il Regno Unito

"Buco da 30 miliardi": l'allarme militare che scuote il Regno UnitoUn nuovo rapporto evidenzia un deficit di circa 28 miliardi di sterline nel bilancio militare del Regno Unito, mettendo in discussione le recenti ambizioni di rafforzamento delle forze armate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Cina sta acquistando scuole pubbliche: l'allarme che scuote il Regno Unito; Il potere d'acquisto in Cina sta diminuendo; Le mire di Trump sulla Groenlandia col pretesto della minaccia russa e cinese; L’amministrazione Trump stabilisce nuovi termini per l’acquisto di petrolio venezuelano da parte della Cina.

Come la nuova Cina sta provando a riempire tutti i vuoti che Trump sta lasciando dietro di séCommercio, clima, ricerca, equilibri internazionali. La Cina sta provando a sfruttare l'incertezza portata da Donald Trump per rafforzare le proprie credenziali da presunta potenza responsabile, ... wired.it

CINA IN FINALE, IL RISULTATO DI UN PROGETTO MOLTO LUNGO... Dopo l'ondata di investimenti che aveva caratterizzato il calcio americano negli anni Dieci, il mondo assistette all’improvvisa ascesa del movimento cinese. Furono anni di grandi prome facebook

Cina: boom dello shopping duty-free nel porto di libero scambio di Hainan HAIKOU (CINA) – A un mese dall’avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola, il Porto di Libero Scambio (FTP) di Hainan, nella Cina meridionale, ha registrato un forte aume x.com