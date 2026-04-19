Un nuovo poliambulatorio in città inaugurato in corso della Vittoria a Novara Vivasalus

Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, a Novara è stato inaugurato il poliambulatorio Vivasalus Srl, situato in corso della Vittoria. Si tratta di una nuova struttura dedicata alla salute dei cittadini, che offre servizi tra cui visite specialistiche di vario tipo. La struttura si propone di soddisfare le esigenze sanitarie della zona, ampliando l’offerta di assistenza disponibile sul territorio.

Un nuovo presidio per la salute dei cittadini a Novara. É stato inaugurato ufficialmente nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, Vivasalus Srl, il poliambulatorio che ha l'obiettivo di coprire il fabbisogno sanitario del territorio con un'offerta che spazia dalle visite specialistiche alla.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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