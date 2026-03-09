Unife inaugurato il nuovo corso Management della farmacia formazione e perfezionamento

Al dipartimento di Economia e management di Unife, ha preso il via l'attività didattica dell'edizione 202526 del corso di formazione e perfezionamento in Management della farmacia. L'iniziativa è diretta dalla professoressa Emidia Vagnoni, ordinaria di Economia aziendale. Il percorso formativo è nato nel 2012 per rispondere ai profondi cambiamenti che hanno interessato il settore farmaceutico. In oltre tredici anni di attività, il corso ha formato più di 300 professioniste e professionisti, affermandosi come un punto di riferimento a livello nazionale per la formazione manageriale applicata alla gestione della farmacia. Al centro dell'incontro inaugurale vi è stata un'analisi delle principali trasformazioni che stanno ridefinendo il ruolo della farmacia.