A Origgio è stato inaugurato ufficialmente il nuovo poliambulatorio denominato Casa della Salute, situato in via Circonvallazione. L'apertura si è svolta questa mattina, 28 marzo, in una villetta che è stata trasformata in sede dei servizi medici del territorio. La struttura rappresenta un nuovo presidio sanitario comunale.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Origgio, una villetta diventa sede dei medici: inaugurato il nuovo poliambulatorio

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