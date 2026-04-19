Un murale celebra Enrico Berlinguer | a Manfredonia l' omaggio a uno dei protagonisti più amati della storia italiana

Nella giornata di ieri, 18 aprile, è stato inaugurato a Manfredonia un murale dedicato a Enrico Berlinguer, figura nota come storico segretario del Partito Comunista. L'opera rappresenta un omaggio a uno dei protagonisti più riconosciuti della storia politica italiana. Il murale si trova in una zona centrale della città e ha suscitato l'interesse della comunità locale. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di diverse persone appartenenti alla comunità.

È stato inaugurato nella giornata di ieri, 18 aprile, un murale dedicato a Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista. L'opera d'arte è stata realizzata a Manfredonia, sulla facciata di un palazzo in un quartiere popolare nei pressi del viale intitolato proprio al politico.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Murale Enrico Berlinguer a Manfredonia, la figlia Bianca all’inaugurazioneSabato 18 aprile è stato inaugurato, a Manfredonia, il murale dedicato ad Enrico Berlinguer, alle porte della "zona comparti" della città. Manfredonia: murale in ricordo di Enrico Berlinguer Inaugurato oggiScrive Bianca Berlinguer: A Manfredonia, in Puglia, per l’inaugurazione di un grande murale dedicato a papà. Contenuti e approfondimenti Si parla di: A Manfredonia sabato l’inaugurazione del murale di Berlinguer. Manfredonia: murale in ricordo di Enrico Berlinguer Inaugurato oggiA Manfredonia, in Puglia, per l’inaugurazione di un grande murale dedicato a papà. Grazie a chi l’ha voluto e a chi l’ha realizzato, l’artista francese Zabou. noinotizie.it Murale Enrico Berlinguer a Manfredonia, la figlia Bianca all'inaugurazioneSabato 18 aprile è stato inaugurato, a Manfredonia, il murale dedicato ad Enrico Berlinguer, alle porte della zona comparti della città. ilsipontino.net