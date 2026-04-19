Manfredonia | murale in ricordo di Enrico Berlinguer Inaugurato oggi

A Manfredonia, in Puglia, è stato inaugurato oggi un grande murale dedicato a Enrico Berlinguer, con la partecipazione di Bianca Berlinguer. L’opera è stata realizzata per ricordare la figura politica e il ruolo che ha avuto nella storia italiana. La cerimonia ha visto la presenza di diversi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla scoperta dell’immagine dipinta sul muro.

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