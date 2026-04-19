Un masso gli ha colpito la gamba recidendo l’arteria | incidente fatale per Evar Cortinovis alla Conca dei Giganti

Un incidente mortale si è verificato in montagna a Valbondione, quando un masso ha colpito la gamba di un uomo, recidendone l’arteria. L’uomo è stato trasportato in condizioni critiche, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. Un testimone ha riferito di aver udito un forte rumore poco prima dell’incidente. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma non è stato possibile salvarlo.

IL LUTTO. Tragedia in montagna a Valbondione. Un testimone: «Prima ho udito un frastuono e poco dopo un grido di aiuto» Un sasso lo ha colpito alla gamba, provocando una emorragia che purtroppo gli è stata fatale. È morto così, sabato mattina sulle montagne di Valbondione, Evar Cortinovis, 37 anni di Gazzaniga. La tragedia intorno alle 7.30: l’alpinista, che lavorava come tecnico della qualità alle «Ovs-Officine Valseriana Spa» di Vertova, era in compagnia di un amico e un’amica. Si trovavano nella Conca dei Giganti, l’anfiteatro naturale che fa da contorno al caratteristico laghetto di Coca, a monte dell’omonimo rifugio intitolato allo scomparso Mario Merelli.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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