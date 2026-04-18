Evar Cortinovis giovane papà morto a 37 anni travolto da una scarica di sassi in montagna

Evar Cortinovis, di 37 anni, è deceduto dopo essere stato colpito da una scarica di sassi in montagna. La tragedia si è verificata nella zona di Gazzaniga, dove l’uomo si trovava insieme alla famiglia. Aveva una moglie e un bambino di due anni, entrambi presenti al momento dell’incidente. La dinamica dell’evento rimane sotto indagine, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita.

Gazzaniga. Evar Cortinovis aveva 37 anni, una giovane moglie e un figlio piccolo, due anni da compiere. Nel 2023 si era sposato al rifugio Albani, in alta quota: una scelta tutt’altro che casuale, che racconta il suo legame profondo e autentico con la montagna, diventata nel tempo la sua grande passione. Proprio quella passione lo ha portato sabato mattina, 18 aprile, sopra Valbondione, per un’uscita alpinistica insieme a due compagni. Il gruppo era diretto verso la zona compresa tra il Pizzo Redorta e il Pizzo Coca. Poco dopo le 7.30, in un tratto particolarmente esposto, una scarica di sassi lo ha improvvisamente travolto, senza lasciargli scampo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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