Colpito da un masso a 2500 metri in provincia di Bergamo | morto il 37enne Evar Cortinovis lascia un figlio

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni è deceduto durante un'escursione in provincia di Bergamo dopo essere stato colpito da un masso a circa 2500 metri di quota. L'incidente si è verificato nel corso di un'escursione in una zona montuosa della provincia. La vittima lascia un figlio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Evar Cortinovis è l'uomo di 37 anni che è morto colpito da un masso mentre stava facendo un'escursione in provincia di Bergamo. Lascia un figlio piccolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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