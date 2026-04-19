Un libro dedicato al mandolino sostiene che lo strumento possa migliorare il mondo, anche solo attraverso l’ascolto. L’autore afferma che la pratica musicale con il mandolino e il suo ascolto potrebbero apportare benefici alla società. La conclusione del testo invita a considerare il valore dello strumento come un elemento capace di influenzare positivamente le persone, lasciando aperta la possibilità di un miglioramento attraverso questa musica.

La conclusione sarebbe da Tso immediato, se non si fosse letta la premessa, ovvero l’intero libro, a quella frase finale: “Esprimo la convinzione che la pratica del mandolino e finanche il suo semplice ascolto migliori almeno un poco questa nostra travagliata umanità”. Ma le sirene dell’ambulanza non scattano, per l’autore, Francesco Palmieri, giornalista napoletano già caporedattore, a Roma, dell’agenzia Agi, che in 116 pagine dedicate allo strumento che mai ha goduto di buona stampa trasmette le vibrazioni di una storia che sa di g entilezza, talento, integrazione e globalismo sano e solidale tra i popoli con più efficacia di quanto farebbe, forse, Leone XIV parlando del Crocifisso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un mandolino salverà il mondo: la lezione di Francesco Palmieri sullo strumento amato da poveri e Re

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