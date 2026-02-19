A Rocchetta Sant' Antonio arriva il Reverendo Podolico con ' L’Acquasala salverà il mondo’

A Rocchetta Sant'Antonio, il Reverendo Podolico porta in scena lo spettacolo ‘L’Acquasala salverà il mondo’, un evento che ha attirato numerosi spettatori locali. La causa di questa iniziativa è il desiderio di mescolare comicità e cultura, coinvolgendo il pubblico con un approccio originale. La rappresentazione si svolgerà nel centro storico e promette di sorprendere chi cerca intrattenimento autentico e divertente. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare, certi che lo spettacolo lascerà un segno nella comunità.

Rocchetta Sant'Antonio si prepara ad accogliere uno spettacolo fuori dagli schemi, capace di unire ironia, tradizione e riflessione contemporanea. Domenica 22 febbraio alle 21 in piazza Aldo Moro andrà in scena 'L'Acquasala salverà il mondo', la performance 'gastrofonica' del Reverendo Podolico, artista noto per il suo stile originale e provocatorio. Tra comicità surreale e affondi poetici, lo spettacolo prende spunto da uno dei simboli più semplici e autentici della cultura contadina del Sud – l'acquasala – per trasformarlo in metafora potente dei nostri tempi. Un piatto povero che diventa emblema di resilienza, comunità e ritorno all'essenziale, in un mondo sempre più complesso e frenetico.