Il rettore Zucchi ha incontrato gli studenti a Pisa il 5 marzo 2026, dedicando la lezione a Francesco e alla sua fede nei propri ideali. Durante l'evento, ha sottolineato l'importanza di mantenere saldi i principi personali e di affrontare le sfide quotidiane con convinzione. La discussione si è concentrata sul valore della dedizione e sulla capacità di credere in ciò che si fa, senza compromessi.

Pisa, 5 marzo 2026 – “Abbiamo provato ad accendere un riflettore non solo su Francesco, ma sulla necessità di costruire un dibattito pubblico orientato ai valori e agli ideali, per stimolare, nell’ambito della cosiddetta terza missione universitaria, una riflessione sulle grandi domande dell’esistenza umana”. Così il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, fa il punto sulla rassegna “San Francesco 1226-2026“ promossa dall’Università di Pisa, che ha già raccolto migliaia di spettatori sia in presenza che attraverso le dirette streaming dedicate ai singoli appuntamenti. Alessandro Barbero al Teatro Verdi: “Le molte facce di San Francesco” (atex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rettore Zucchi e la lezione di Francesco: “Fede nei propri ideali”

Un libro, un corso: Mappa Mundi. La lezione di Franco Cardini: "Fede e conquista. Il modello musulmano"

La lezione di Fede: cosa spinge un uomo di 100 anni a ricevere tutti i Sacramenti

