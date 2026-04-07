Papa Francesco tra affetto e dolore | il libro Padre racconta il volto umano del Pontefice

Da thesocialpost.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una dimensione intima, quasi domestica, che attraversa le pagine di Padre, il libro di Salvatore Cernuzio in uscita il 7 aprile per Piemme. Non è il racconto del Papa istituzione, ma quello dell’uomo Jorge Mario Bergoglio, capace di mescolare tenerezza, ironia e una profonda inquietudine per il mondo contemporaneo. Il ritratto che emerge è quello di un Pontefice unico nel panorama recente, discusso da alcuni ambienti tradizionalisti, ma al tempo stesso capace di conquistare una vasta opinione pubblica, anche lontana dalla pratica religiosa. È proprio questa tensione tra critica e consenso a rendere ancora più interessante la figura descritta nel libro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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