C’è una dimensione intima, quasi domestica, che attraversa le pagine di Padre, il libro di Salvatore Cernuzio in uscita il 7 aprile per Piemme. Non è il racconto del Papa istituzione, ma quello dell’uomo Jorge Mario Bergoglio, capace di mescolare tenerezza, ironia e una profonda inquietudine per il mondo contemporaneo. Il ritratto che emerge è quello di un Pontefice unico nel panorama recente, discusso da alcuni ambienti tradizionalisti, ma al tempo stesso capace di conquistare una vasta opinione pubblica, anche lontana dalla pratica religiosa. È proprio questa tensione tra critica e consenso a rendere ancora più interessante la figura descritta nel libro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Francesco tra affetto e dolore: il libro Padre racconta il volto umano del Pontefice

“Il cuore spezzato”. Il dolore dell’ex volto di Canale 5 dopo la morte del marito: 3 bimbe senza papàUna testimonianza affidata ai social ha riportato l’attenzione su una perdita familiare avvenuta nelle scorse settimane.

Leggi anche: Fra Fabio Furiasse racconta San Francesco e il suo volto segreto

Temi più discussi: Leone ricorda 'con particolare affetto' Papa Francesco; Leone XIV: Regina Caeli, il Vangelo raggiunga quanti sono oppressi dalla malvagità. Il ricordo di Papa Francesco; Leone XIV al Regina Caeli: Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo; Nel Regina Coeli Papa Leone XIV ricorda Papa Francesco: Facciamo memoria della sua grande testimonianza di fede e di amore.

Papa Francesco tra affetto e dolore: il libro Padre racconta il volto umano del PonteficeC’è una dimensione intima, quasi domestica, che attraversa le pagine di Padre, il libro di Salvatore Cernuzio in uscita il 7 aprile per Piemme. Non è il ... thesocialpost.it

Nel Regina Coeli Papa Leone XIV ricorda Papa Francesco: «Facciamo memoria della sua grande testimonianza di fede e di amore»Il pontefice ha denunciato le fake news e ha invitato i fedeli a portare il vangelo ai popoli oppressi: lo sport come linguaggio universale di inclusione e pace ... lasicilia.it

"La parola più potente che un uomo abbia mai detto è quella di colui che ama: Io rimango", lo scrisse Soren Kierkegaard. Che cosa significa restare, rimanere, resistere Risponde Don Gabriele Vecchione, ordinato sacerdote da papa Francesco nel 2017, cap - facebook.com facebook

Il Papa, durante la preghiera del Regina Coeli dal Palazzo Apostolico, ha rivolto un pensiero speciale «ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione». Poi il ricordo di papa Francesco, morto lo scorso x.com