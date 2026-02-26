L' università Campus Bio-Medico ha inaugurato l' anno accademico | la cerimonia con il cardinale Reina

L'università Campus Bio-Medico di Roma ha aperto ufficialmente il nuovo anno accademico con una cerimonia che ha visto la partecipazione di figure di rilievo nel mondo della cultura e della scienza. Il tema scelto per l'evento mette in evidenza l'importanza di sviluppare competenze tecniche insieme a una crescita umana equilibrata. La giornata si è svolta in un'atmosfera di grande fermento e coinvolgimento.

Con il tema "Educare l'intelligenza, coltivare l'umanità", l'Università Campus Bio-Medico di Roma ha inaugurato il suo trentatreesimo anno accademico. Il filo conduttore della cerimonia è stato il ruolo degli atenei nel governare l'innovazione, formando nuove generazioni capaci di coniugare.