Un altro Orban Radev chi è davvero l’ex top gun che sta vincendo le elezioni in Bulgaria

In Bulgaria, le elezioni stanno portando alla ribalta un ex militare con un passato come pilota di combattimento, ora protagonista di una campagna elettorale che sta scuotendo il panorama politico nazionale. La sua ascesa ha attirato l’attenzione di analisti e media europei, che seguono con interesse il suo percorso verso il potere. La sua figura rappresenta un cambiamento rispetto alle leadership tradizionali e sta influenzando le dinamiche politiche del paese.

La scena politica bulgara sta vivendo un momento di profonda trasformazione che agita le cancellerie europee. Dopo anni di instabilità cronica, caratterizzati da una sequenza estenuante di tornate elettorali e governi provvisori, emerge la figura di Rumen Radev. L’ex generale e pilota di jet, già presidente della Repubblica, sembra aver proiettato la sua influenza ben oltre il ruolo istituzionale precedentemente ricoperto. La sua recente vittoria alle legislative, confermata dai primi dati, apre una fase di incertezza per l’integrazione europea, sollevando il timore che a Sofia possa consolidarsi un modello di potere simile a quello ungherese di Viktor Orbán.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un altro Orban”. Radev, chi è davvero l’ex top gun che sta vincendo le elezioni in Bulgaria Notizie correlate Chi è Rumen Radev, favorito alle elezioni in Bulgaria temuto dall’Ue: il passato da Top Gun e la lite con KievIn Bulgaria si vota per eleggere un nuovo Presidente e il favorito è proprio il Presidente uscente, Rumen Radev, che ha volontariamente dismesso il... L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei votiIl partito “Bulgaria Progressista”, guidato dall’ex presidente Rumen Radev, si appresta a vincere le elezioni parlamentari bulgare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni in Bulgaria: Radev, un Orbán moderato?; La Bulgaria torna alle urne: il favorito è Rumen Radev, tra proclami anti-corruzione e accuse di ‘filo-putinismo’; Elezioni in Bulgaria di domenica: effetto Budapest anche a Sofia?; Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-Putin. Un altro Orban. Radev, chi è davvero l’ex top gun che sta vincendo le elezioni in BulgariaLa scena politica bulgara sta vivendo un momento di profonda trasformazione che agita le cancellerie europee. Dopo anni di instabilità cronica, caratterizzati da una sequenza estenuante di tornate ... thesocialpost.it Rumen Radev, euroscettico e filorusso verso la vittoria in BulgariaL'ex top gun ed ex presidente favorito nei sondaggi. Sollievo a Mosca e preoccupazioni a Bruxelles In uno dei video più di successo della sua campagna elettorale, lo si vede filmarsi mentre decolla al ... corriere.it La sconfitta di Orban: un documento esclusivo di @fabio_celenza a #propagandalive facebook La sconfitta di #Orban e lo schiaffo di #Trump a #Meloni,per le destre sovraniste tira una brutta aria IL VENTO È CAMBIATO @alebarbano con @GoffredoBuccini Tyrannis @NeriPozza , Marco #Follini, e Prof Giovanni Orsina, Controrivoluzione @MarsilioEditor x.com