Umbria malore durante una passeggiata in montagna | trasportata in elisoccorso

Durante una passeggiata in montagna in Umbria, un’escursionista ha avuto un malore e sono stati chiamati i soccorsi. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Terni con codice rosso. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La zona interessata si trova in una zona boschiva della provincia ternana.

Confermato il codice rosso dopo le prime cure dei sanitari all'Ospedale di Terni per un'escursionista trasportata con la massima urgenza da una zona boschiva della provincia ternana in elisoccorso. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio, quando non un incidente, ma un malore è stato accusato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Malore in montagna a Breno: elisoccorso salva 62enne, ora in ospedale ma non in pericolo di vita.Una donna di 62 anni è stata soccorsa con l’elisoccorso e trasportata d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia questo sabato pomeriggio, a seguito di... Malore fatale a Sonico: 26enne crolla durante passeggiata conUna Passeggiata Fatale: Lutto a Sonico per la Scomparsa di Alexsandru Gabriel Girlescu Una giovane vita spezzata improvvisamente a Rino di Sonico, in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Precipita in un dirupo, muore cicloamatore. L'incidente durante la Cicloturistica del Lupo a Gubbio; Muore in bici durante la gara. La comunità piange Salvatore. E la Procura apre un fascicolo; Terni, malore fatale in pista da ballo: 77enne muore durante la serata a Gabelletta; Va dal dentista a Bastia Umbra per una carie e muore dopo tre giorni di coma: la Procura chiede il processo per tre dentisti. Cade in un dirupo durante una gara ciclistica e muøre. Tragedia in Umbria. Il cordoglio del Team Amore & Vita RadiomondoUna domenica di gioia e sport si è trasformata in tragedia. Durante la Granfondo di Gubbio (Umbria), domenica 12 aprile, per motivi ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, un atleta della ASD Velo C ... rietinvetrina.it Buona serata da Cascia: un luogo di fede, speranza e bellezza. Qui ogni passo porta il nome di Santa Rita. Incastonata tra le montagne dell’Umbria, Cascia è un borgo che profuma di silenzio e spiritualità. È qui che visse Santa Rita, la “Santa degli impossib facebook Umbria, Località Scheggino. x.com