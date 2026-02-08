Malore in montagna a Breno | elisoccorso salva 62enne ora in ospedale ma non in pericolo di vita

Una donna di 62 anni è stata salvata dall’elisoccorso nel pomeriggio di sabato in località Pian del Gaver, nel comune di Breno. La donna ha accusato un grave malore mentre si trovava in montagna e i soccorritori sono intervenuti subito. È stata portata d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Ora si trova in ospedale e sta ricevendo le cure necessarie.

Una donna di 62 anni è stata soccorsa con l’elisoccorso e trasportata d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia questo sabato pomeriggio, a seguito di un grave malore accusato in località Pian del Gaver, nel comune di Breno. L’intervento, scattato intorno alle 13:30, ha richiesto un dispiegamento di forze e mezzi che ha attirato l’attenzione di numerosi turisti e appassionati di montagna presenti nella zona, particolarmente frequentata nei fine settimana grazie alla vicinanza della pista di sci di fondo e della locanda-albergo. L’allarme iniziale, classificato come codice rosso per la gravità delle condizioni della paziente, ha visto l’immediato decollo dell’elicottero dal polo di Brescia, che ha permesso un rapido trasferimento in ospedale nonostante le difficoltà logistiche legate alla posizione geografica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Breno Montagna

Mercoledì pomeriggio a Montanostra, località Cabelli, Santa Sofia, un uomo di 73 anni ha accusato un grave malore durante i lavori in montagna.

Ultime notizie su Breno Montagna

