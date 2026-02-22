Malore fatale a Sonico | 26enne crolla durante passeggiata con

Un malore improvviso ha causato la morte di un ragazzo di 26 anni durante una passeggiata a Sonico. La causa sembra essere un problema di salute che ha colpito l’uomo mentre camminava nel bosco vicino al paese. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock per la perdita improvvisa. La vicenda resta al centro dell’attenzione nel piccolo centro montano.

Una Passeggiata Fatale: Lutto a Sonico per la Scomparsa di Alexsandru Gabriel Girlescu. Una giovane vita spezzata improvvisamente a Rino di Sonico, in provincia di Brescia. Alexsandru Gabriel Girlescu, di 26 anni, è deceduto sabato pomeriggio a causa di un malore, sotto gli occhi della madre. L’evento è accaduto durante una passeggiata in famiglia, gettando nello sconforto una comunità e riaprendo il dibattito sulla fragilità della salute, in particolare riguardo alle patologie preesistenti. La tragedia si è consumata lungo la via Panoramica, una zona nota per la sua bellezza paesaggistica. Alexsandru, originario della Romania ma residente nel Pavese, si trovava in visita alla zia che risiede nella frazione camuna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sonico, 26enne stroncato da un malore durante una passeggiataÈ successo nel pomeriggio di questo sabato a Sonico. Il ragazzo, che soffriva già di crisi epilettiche, si è sentito male e si è accasciato per terra. Inutili i soccorsi. quibrescia.it

Sonico, morto a 26 anni davanti agli occhi di mamma e zia: cosa è successoNessuno avrebbe mai immaginato che una semplice e piacevole passeggiata lungo la via Panoramica avrebbe potuto avere un epilogo drammatico. É quanto successo nel pomeriggio di sabato 21 febbraio nella ... notizie.it

