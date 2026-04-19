Umberto Smaila | Si parla di una fiction su Colpo Grosso La mia musica in un film di Tarantino incasso i diritti

Umberto Smaila ha commentato recenti progetti e avvenimenti legati alla sua carriera. Ha parlato di una possibile fiction su Colpo Grosso e ha affermato di ricevere diritti per l’utilizzo della sua musica in un film di Quentin Tarantino. Durante un'intervista, ha ricordato il successo con il gruppo musicale Gatti di Non Stop e ha menzionato l’addio a Jerry Calà, con cui non si sono più parlati per cinque anni.

Il celebre presentatore si racconta a Fanpage.it: “A Non Stop la consacrazione dei Gatti. L’addio di Jerry Calà fu una botta in testa, non ci parlammo per cinque anni”. Su Colpo grosso: “Registravo 4-5 puntate al giorno, avevo un mal di piedi impressionante. Lasciai perché la novità era scemata. Le polemiche bigotte? Non mi sono mai interessate. Con Verdone grande amicizia”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scontro su Pulp Fiction: Tarantino attacca la Arquette “Prima i soldi, poi le critiche?”Una nuova polemica scuote il mondo del cinema e coinvolge due protagonisti di uno dei film più celebri degli anni ’90. I programmi TV di oggi 16 febbraio 2026: fiction, musica e filmLa prima serata del 16 febbraio offre su Rai 1 Cuori 3, uno dei titoli più seguiti della fiction italiana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gialappa Show, Maupas scambiato per Smaila: l’intervista surreale della Lodigiani diventa virale; Umberto Smaila, chi è l’ex moglie Patrizia Frassini e madre di Giorgia e Rudy; La poliziotta su Rai Movie - Guida TV. Umberto Smaila: «Con Jerry Calà non ci siamo parlati per 5 anni, mi sono sentito tradito»A 75 anni Umberto Smaila ripercorre decenni di carriera, amicizie, rotture e rinascite: da Verona al Derby di Milano, dai Gatti di Vicolo Miracoli a Colpo Grosso, a icona pop. L'attore si racconta ... ilgazzettino.it Umberto Smaila: «A 75 anni mangio, bevo e fumo senza limiti: andrò all'inferno. Jerry Calà scegliendo il cinema mi ha tradito, poi l'ho perdonato»Umberto Smaila a 75 anni vive senza regole: «Non ho limiti nel bere, nel mangiare, nel fumare. Secondo i ben pensanti sono un po’ irregolare: quelli come me vanno all’inferno», dice al 'Corriere della ... leggo.it Umberto Smaila (@umbertosmaila.paginaufficiale) facebook