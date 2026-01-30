Derby di ritorno tra Pioppo Futsal e Atletico Monreale | un match oltre la classifica che preannuncia spettacolo in campo

Il Pioppo Futsal torna a giocare in casa dopo la sconfitta dell’ultima giornata. Stasera affronta l’Atletico Monreale al Pala Don Bosco di Palermo. La partita si presenta come un match più che di classifica, con molti tifosi pronti a vedere uno spettacolo sul parquet. I gialloverdi cercano di rialzarsi, mentre i monrealesi vogliono mantenere la loro buonissima serie. La sfida promette emozioni e intensità fin dal fischio d’inizio.

Lo Giudice: "Daremo tutto in campo e lotteremo su ogni pallone per regalare un grande match a noi e i nostri tifosi!" Dopo la sconfitta nella 18ª giornata del Campionato di Serie C1 il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche del Pala Don Bosco di Palermo, a far visita i gialloverdi l'Atletico Monreale per il derby di ritorno. Una partita delicata e che mette in palio punti importanti per le due squadre: i gialloverdi cercano il riscatto dopo il match contro il Palermo C5 e per confermare la posizione in alta classifica, mentre l'Atletico Monreale cerca continuità dopo le due vittorie ai danni di Futsal Club Palermo e Merlo calcio a 5.

Il Pioppo Futsal riprende il campionato dopo la pausa, affrontando sabato una trasferta a San Cataldo per la prima partita del girone di ritorno.

La 18ª giornata di Serie C1 si apre con una sfida di alta classifica al Pala Don Bosco, dove il Pioppo Futsal affronta il Palermo C5.

