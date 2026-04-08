Ultimissime Inter LIVE | Deciso il futuro di Pavard Intanto Romano fa chiarezza su Bastoni-Barcellona

Nelle ultime ore sono arrivate novità sul futuro di Pavard, con decisioni ufficiali già prese. Nel frattempo, un rappresentante del club ha fornito chiarimenti sulla situazione contrattuale di Bastoni e sulle trattative con il Barcellona. Le notizie aggiornano costantemente le vicende che coinvolgono la squadra nerazzurra, offrendo un quadro delle mosse più recenti in ambito di mercato e gestione interna.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 08 APRILE. Mercato Inter, Romano parla così di Bastoni e il Barcellona: «Facciamo chiarezza. Molte cose non sono vere e c’è una montagna da scalare.». Mercato Inter, Romano fa il punto sulle tante voci attorno a Bastoni e al Barcellona: ecco tutte le sue parole Mercato Inter, quale sarà il futuro di Pavard? La scelta è stata già presa! Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Internews24.com

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