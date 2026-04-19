Ufficiale macchine e coperta | al via il corso ITS unico in Puglia

È stato avviato in Puglia un corso ITS che forma un unico professionista in grado di ricoprire i ruoli di Ufficiale di Macchina e Ufficiale di Coperta. Queste figure, fondamentali nella Marina Mercantile, si occupano rispettivamente della navigazione e della sicurezza a bordo e della gestione degli impianti di propulsione, operando secondo le norme internazionali vigenti. Il corso intende preparare specialisti con competenze integrate in entrambi i settori.

L'Ufficiale di Coperta e l'Ufficiale di Macchina sono figure chiave della Marina Mercantile, responsabili rispettivamente della navigazionesicurezza (coperta) e della gestione degli impianti propulsivi (macchina), operando in conformità alle norme internazionali. Il Corso ITS dedicato in.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Corso per addetti alle macchine CncSono aperte le iscrizioni per il corso di operatore addetto alle macchine a controllo numerico Cnc che si terrà a Meda a partire dal 14 aprile per il... Sanità, la Puglia verso il Cup unico regionale: "Attivo entro un anno". Sperimentazione al via da BariSi partirà dalla provincia di Bari, a inizio estate, per estendere poi il sistema a tutto il territorio regionale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Auto in fiamme nella notte, distrutta la vettura di un impiegato postale: al via le indagini; YYachts svela il nuovo Y7 firmato da judel/vrolijk & co; Mestre. Auto sostitutive devastate dalla Carrozzeria Moderna: in 7 anni è il 20esimo colpo. Porto Torres, corsi di ufficiale di Coperta e Macchina per i diplomati del NauticoA Porto Torres gli studenti diplomati all’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti potranno frequentare il corso formativo triennale di Tecnico superiore Ufficiale di Coperta e di Macchina ... unionesarda.it Naufragio Bayesian, altri due indagati: l’ufficiale di macchina e il marinaio di guardiaRoma, 28 agosto 2024 - Per l'affondamento del veliero Bayesian il 19 agosto scorso c'è un secondo e un terzo indagato: dopo il comandante James Cutfield sono stati iscritti nel registro anche ... quotidiano.net La vera novità di cui ha parlato Zelensky è stata il completamento e il riconoscimento ufficiale dell’intera azione esclusivamente a opera di macchine - facebook.com facebook