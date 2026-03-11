Corso per addetti alle macchine Cnc

Sono aperte le iscrizioni per un corso rivolto agli operatori addetti alle macchine a controllo numerico Cnc, che si terrà a Meda a partire dal 14 aprile. Il corso è rivolto a chi lavora nel settore legno e arredo e mira a fornire competenze specifiche sull’uso delle macchine Cnc. Le lezioni si svolgeranno presso una struttura dedicata nella città lombarda.

Sono aperte le iscrizioni per il corso di operatore addetto alle macchine a controllo numerico Cnc che si terrà a Meda a partire dal 14 aprile per il settore legno e arredo. Il corso ha l'obiettivo di formare professionisti che sapranno eseguire, utilizzando macchine a controllo numerico, la lavorazione, costruzione, assemblaggio o revisione di un pezzo partendo dal legno, in base alle informazioni tecniche contenute nei disegni predisposti e secondo gli standard definiti per la produzione. Il corso, della durata di 100 ore, si terrà dalle 19 alle 22. È richiesto un contributo di 600 euro. Come requisito d'accesso è richiesta una conoscenza informatica di base, gradita esperienza falegnameria e Cad.