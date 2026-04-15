Basket Dole condannata a vincere per non perdere il treno dei playoff diretti | nell' anticipo c' è Cividale
Nell'anticipo dell'ultima trasferta di stagione regolare, la Dole Rimini affronterà la Ueb Gesteco Cividale al PalaGesteco. La partita si gioca alla 37ª giornata della prima fase del campionato di Serie A2, con la squadra ospite che cerca di ottenere una vittoria per mantenere le chance di accedere ai playoff diretti. La sfida rappresenta l’ultimo incontro tra le due squadre prima dei playoff e si svolge in Friuli.
Ultima trasferta di stagione regolare per la Dole Rimini che, per la 37esima e penultima giornata della prima fase del campionato di A2, sfiderà al PalaGesteco i padroni di casa della Ueb Gesteco Cividale. La palla a due è prevista per venerdì 17 aprile alle 20,45, con diretta televisiva su Rai.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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