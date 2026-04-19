Un attacco missilistico e aereo delle forze russe nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, ha provocato la morte di un ragazzo di 16 anni. Nel frattempo, sul piano internazionale, si continuano a discutere le modalità con cui sono state applicate le sanzioni contro Mosca e il ruolo del petrolio nel finanziare il conflitto. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte.

Un attacco missilistico e aereo condotto dalle forze russe ha causato la morte di un adolescente di 16 anni nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, mentre il fronte diplomatico ed economico si infuria per le critiche alla gestione delle sanzioni verso Mosca. Parallelamente, la capitale Kiev è stata scossa da una violenta sparatoria urbana che ha portato alla morte di sei persone dopo che un uomo con precedenti penali ha preso degli ostaggi in un supermercato. A Chernihiv, le operazioni di soccorso hanno permesso di recuperare il corpo del giovane tra le macerie lasciate dai bombardamenti, secondo quanto comunicato dal responsabile dell’amministrazione militare locale, Viacheslav Chaus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina: raid russo uccide un 16enne, il petrolio finanzia la guerra

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