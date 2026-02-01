Un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, uccidendo 15 minatori e ferendone almeno sette. L’attacco è avvenuto nel distretto di Pavlograd, e Kiev denuncia altri raid su Zaporizhzhia e Dnipr. La situazione si fa sempre più tesa, con l’esercito ucraino che cerca di rispondere a una serie di attacchi continui. La paura cresce tra la popolazione, che chiede maggiore protezione.

L’attacco nella regione di Dnipropetrovsk, nel distretto di Pavlograd. Almeno sette i feriti. Kiev denuncia nuovi raid anche su Zaporizhzhia e Dnipr È salito a 15 il bilancio delle vittime dell’attacco russo che ha colpito un autobus aziendale nella regione di Dnipropetrovsk in Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un drone ha centrato il mezzo nel distretto di Pavlograd, provocando la morte di numerosi passeggeri e ferendone almeno altre sette persone. La notizia è stata confermata dal governatore della regione, Oleksandr Ganzha, attraverso un messaggio diffuso su Telegram. In un primo momento si era parlato di 12 morti, ma il bilancio è stato poi tristemente aggiornato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, maxi raid terrorizza il Paese: un drone russo colpisce un autobus e uccide 15 minatori

Un drone russo ha colpito un pullman a Pavlograd, in Ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone altre sette.

Un drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre 7.

