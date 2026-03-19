Orbán conferma il veto sui 90 miliardi all’Ucraina l’ira dell’Ue | Inaccettabile avanti coi prestiti – La diretta

Il primo ministro ha annunciato il veto sui 90 miliardi destinati all’Ucraina, scatenando la reazione di Bruxelles che definisce la decisione inaccettabile. I leader dei 27 Stati membri dell’Unione europea sono riuniti oggi a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo di primavera, affrontando questioni legate ai finanziamenti e alle relazioni internazionali.

I capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri dell’Ue si ritrovano oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo di primavera. Incombe sulle loro teste in primis la guerra in Iran, fuori controllo dopo che gli Ayatollah hanno reagito all’attacco Usa-Israele colpendo a ripetizione i Paesi del Golfo, e sino a Cipro (parte dell’Ue). Declinata la richiesta di Donald Trump di inviare navi da guerra nella regione per tenere aperto lo Stretto di Hormuz, i leader devono decidere come parare l’impatto della guerra. In primis quello sui prezzi dell’energia, che già schizzano. Ma anche la prospettiva di una destabilizzazione dell’intero Medio Oriente che può avere conseguenze anche in termini di flussi migratori. 🔗 Leggi su Open.online

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