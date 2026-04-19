Ucraina la nuova vita di Chernobyl | animali e foreste riconquistano il territorio

A quasi quarant’anni dal disastro di Chernobyl, la zona di esclusione si è trasformata in un ecosistema che ospita di nuovo animali e foreste. La natura ha riconquistato ampie aree del territorio, dove la presenza umana è molto ridotta. In questo spazio, specie selvatiche si sono adattate e si sono stabilite, creando un ambiente diverso rispetto a quello di prima. La zona rappresenta oggi un esempio di come la natura possa rigenerarsi anche dopo eventi catastrofici.

A quasi quarant’anni dal disastro di Chernobyl, la zona di esclusione si è trasformata in un ecosistema unico. Terreni ancora contaminati e inaccessibili all’uomo sono oggi popolati da una sorprendente varietà di animali selvatici. Tra questi i cavalli di Cavallo di Przewalski, specie un tempo a rischio estinzione e reintrodotta nell’area alla fine degli anni ’90, che oggi vive e si riproduce in libertà. Accanto a loro, lupi, linci, cervi, alci e persino orsi bruni hanno riconquistato un territorio che si estende tra Ucraina e Bielorussia. Senza la presenza umana, intere aree sono tornate a uno stato simile a quello di secoli fa: foreste che inghiottono edifici, strade scomparse sotto la vegetazione, città fantasma trasformate in habitat naturali.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, la nuova vita di Chernobyl: animali e foreste riconquistano il territorio Notizie correlate Addio a Giancarlo Galli, fondatore del Rifugio Animali Felici: una vita per la cura degli animali nell’Alto Varesotto.Brissago Valtravaglia, in Alto Varesotto, piange la scomparsa di Giancarlo Galli, 86 anni, fondatore del Rifugio Animali Felici. Ricostruire il Carso dopo il fuoco: ridare vita alle foreste spiegato in un eventoCome funzionano gli incendi boschivi nel territorio carsico, come vanno gestiti e cosa si può fare dopo per ricostituire le foreste. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La guerra contro il tempo per il futuro dell’Ucraina; Ucraina, la Ue conferma: il nuovo prestito di 90 miliardi di euro arriverà nel secondo trimestre. A Kiev si continua a morire; Kiev e l’Ucraina sotto una pioggia di oltre 700 droni e missili in una guerra che non sembra mai avere fine; 90 miliardi per tenere in vita la guerra: la nuova NATO si addestra allo scontro con Mosca. Ucraina, la nuova vita di Chernobyl: animali e foreste riconquistano il territorioA quasi quarant’anni dal disastro di Chernobyl, la zona di esclusione si è trasformata in un ecosistema unico. Terreni ancora contaminati e inaccessibili all’uomo sono oggi popolati da una ... lapresse.it Ucraina, la nuova vita degli orsi salvati dai circhiJytomyr (askanews) – Nuova vita a Jytomyr, nel nord-ovest dell’Ucraina, per alcuni orsi bruni, salvati da diversi circhi, ristoranti e allevamenti privati in cui venivano maltrattati e denutriti. In ... affaritaliani.it Orban: l'Ucraina pronta a riaprire l'oleodotto Druzhba se votiamo il prestito Ue Prima il petrolio. Otto persone ancora ricoverate in ospedale dopo la sparatoria a Kiev. Fidan (Turchia): pronti a fornire una sede per i negoziati tra Putin e Zelensky. Kiev attacca u facebook Mi addolora profondamente il recente intensificarsi degli attacchi contro l’Ucraina, che continuano a colpire anche i civili. Esprimo la mia vicinanza a quanti soffrono e assicuro la mia preghiera per tutto il popolo ucraino. Rinnovo l’appello perché tacciano le ar x.com