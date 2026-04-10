Ricostruire il Carso dopo il fuoco | ridare vita alle foreste spiegato in un evento

Un evento si è concentrato sul tema degli incendi boschivi nel territorio carsico, analizzando le modalità di gestione degli incendi e le strategie per il recupero delle aree colpite. Sono stati presentati interventi che spiegano il funzionamento degli incendi e le procedure per ricostruire le foreste danneggiate. L’obiettivo è condividere metodologie e conoscenze utili per favorire il ripristino ambientale in zone soggette a incendi.

Come funzionano gli incendi boschivi nel territorio carsico, come vanno gestiti e cosa si può fare dopo per ricostituire le foreste. Dopo i devastanti fuochi del 2022 e quelli più recenti, lo spiega il 16 aprile un evento alla Foresta in città di via Muratti 1, mettendo in relazione competenze. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Borgo San Lorenzo: inaugurato al Coop.fi l’ecocompattatore per ridare nuova vita alle bottiglie in plasticaBorgo San Lorenzo (Firenze), 2 febbraio 2026 – Un altro passo in avanti, in nome dell’ambiente. Un premio ai vigili del fuoco dopo una vita passata in mezzo alle fiammeAlla presenza delle autorità civili e militari, i pompieri di Monza hanno festeggiato oggi, 27 febbraio, il loro 87esimo anniversario dalla...