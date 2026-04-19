Un soldato delle forze di pace francesi è stato ucciso in un attacco con armi leggere nel villaggio di… La violenza ha reso immediatamente vana la tregua già fragile in Libano, con il colpo che ha visto coinvolto un operatore internazionale. L’incidente ha causato tensioni tra le parti coinvolte, mentre le autorità locali e le forze di pace stanno verificando le circostanze dell’accaduto.

Un altro casco blu intriso di sangue. A seguito di un attacco con armi leggere nel villaggio di Ghanduriyah, in Libano, durante un’operazione di sminamento da parte di una pattuglia Unifil, è stato ucciso il sergente maggiore francese Florian Montorio mentre tre peacekeeper sono rimasti feriti, due di questi sarebbero in condizioni molto gravi. "Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah – ha scritto su X il presidente transalpino Emmanuel Macron -. La Francia chiede che le autorità libanesi arrestino immediatamente i responsabili e si assumano le proprie responsabilità". Secondo una prima valutazione, spiegano i vertici della missione Onu in Libano, l’aggressione deliberata sarebbe stata compiuta da "attori non statali", presumibilmente le milizie sciite di Hezbollah.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucciso un casco blu francese. Subito violata la tregua in Libano

L’Iran Riapre Hormuz, poi lo RICHIUDE

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