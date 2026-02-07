Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato confessa l’amico | Le ho dato dei pugni poi l’ho gettata nel canale L’aggressione dopo il rifiuto

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Dopo averla aggredita con dei pugni, l’ha gettata nel canale. L’episodio è avvenuto dopo un rifiuto, e l’arresto è stato confermato dai carabinieri, che ora indagano sul movente e sui dettagli dell’accaduto.

Alex Manna, 20 anni, è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. All’origine dell’omicidio ci sarebbe stato un rifiuto di Zoe Trinchero a un approccio di Manna. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e il giovane risulterebbe già legato a un’altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con la ragazza.🔗 Leggi su Open.online

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato.

