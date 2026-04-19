Ucciso di botte davanti al figlio In migliaia ai funerali | ora giustizia

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, un uomo di 47 anni è stato colpito con violenza e ucciso davanti al figlio. I funerali si sono svolti con migliaia di persone presenti per rendere omaggio alla vittima. Il vescovo di Massa Carrara ha commentato pubblicamente, affermando che la vittima ha agito nel modo giusto. La comunità si è radunata per chiedere giustizia e ricordare l’uomo scomparso.

di Alfredo Marchetti "Giacomo ha fatto la cosa giusta". Lo ha detto il vescovo di Massa Carrara, Mario Vaccari, ai funerali di Bongiorni, il 47enne ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. "Siete stati raggiunti da qualcosa di ingiusto e brutale – ha detto durante l’omelia in Duomo, rivolgendosi alla famiglia del carpentiere –. Non ci sono parole che lo riparino. Non c’è gesto che restituisca quello che vi è stato tolto. Quello che posso dirvi è che questa comunità — la città, la diocesi, le persone che vi vogliono bene — non vi lascia soli". Monsignor Vaccari ha rievocato la fiaccolata con 10mila persone, "era una città che si guardava in faccia e si diceva: questo non siamo noi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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