Vicenza 85enne travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne

A Vicenza, un uomo di 85 anni è stato investito e ucciso da uno scooter condotto da un ragazzino di 14 anni. Secondo quanto riferito, l’incidente sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali. Il minorenne è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulla dinamica dell’incidente.

L'uomo sarebbe stato sulle strisce pedonali. Il minorenne è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto shock.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vicenza, 85enne travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enneUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese: morta la 47enne Eleonora GilardiLa scorsa domenica 15 marzo un 14enne ha perso il controllo dello scooter e investito una 47enne a Ello (Lecco).