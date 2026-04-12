Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne

Un anziano è stato investito e ha perso la vita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto quando uno scooter, condotto da un ragazzo di 14 anni, lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando eventuali responsabilità.

Un ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Romano d’Ezzelino (Vicenza). La vittima è un anziano di 85 anni, deceduto all’istante, mentre il minorenne, residente nel Trevigiano, è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto choc.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese: morta la 47enne Eleonora GilardiLa scorsa domenica 15 marzo un 14enne ha perso il controllo dello scooter e investito una 47enne a Ello (Lecco). Via Nomentana, militare travolto da uno scooter di fronte all'ambasciata d'IranUn giovane di 27 anni, appartenente all'Esercito Italiano, è finito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dopo essere stato...