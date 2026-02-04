Filippo Peccolo agente della Goppion ucciso da un malore in casa a 52 anni I genitori | La vicina sentiva l' acqua scorrere siamo entrati e lo abbiamo trovato senza vita

Filippo Peccolo, agente della Goppion, è morto all’improvviso a 52 anni. I suoi genitori hanno raccontato che la vicina sentiva l’acqua scorrere, così sono entrati in casa e lo hanno trovato senza vita. Nessun segno di violenza o lotta, solo un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha sconvolto amici e colleghi, ancora increduli davanti a questa perdita improvvisa.

CONEGLIANO - E' stato un malore improvviso, del tutto inaspettato quello che ha colpito Filippo Peccolo, 52 anni, per tutti Pippo, trovato senza vita dai genitori nel suo appartamento nel quartiere di Campolongo. Giovedì della scorsa settimana aveva avuto un po' di febbre, ma nulla che lasciasse presagire un attacco fatale. Un evento tristissimo che ha gettato nello sconforto la sua famiglia, la sua adorata figlia Ginevra, tutti i colleghi della Goppion Caffè di Preganziol, nota azienda per la quale lavorava da 16 anni. LO CHOC «Giovedì aveva accusato qualche linea di febbre raccontano la mamma Argia e il papà Nillo tanto che era rientrato prima dal lavoro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Filippo Peccolo, agente della Goppion ucciso da un malore in casa a 52 anni. I genitori: «La vicina sentiva l'acqua scorrere, siamo entrati e lo abbiamo trovato senza vita» Approfondimenti su Filippo Peccolo Alfonso trovato senza vita in casa: stroncato da un malore a 46 anni Trovato senza vita in canonica don Paolo Ghidi, colto da un malore a 96 anni L’arcidiocesi di Modena-Nonantola annuncia la scomparsa di don Paolo Ghidi, morto a 96 anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Filippo Peccolo Argomenti discussi: Conegliano, malore improvviso: Filippo trovato senza vita a soli 52 anni. Ho la febbre, non sto bene: Filippo trovato morto nella vasca a 52 anniCampolongo di Conegliano in lutto per la scomparsa improvvisa di Filippo Pippo Peccolo, agente della Goppion mancato domenica 1 febbraio per un malore fatale. Giovedì scorso aveva avuto qualche line ... trevisotoday.it Un malore improvviso si è portato via Filippo “Pippo” Peccolo, stimato agente di commercio nel settore della torrefazione, deceduto in questi giorni a soli 52 anni. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.