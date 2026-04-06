Barella cerca Bastoni in panchina dopo il gol alla Roma | l'abbraccio è una dedica speciale

Dopo aver segnato alla Roma, il giocatore si è avvicinato alla panchina per trovare Bastoni e condividere un abbraccio. L’episodio si è verificato subito dopo il gol, in un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti. Non ci sono altri dettagli riguardanti le motivazioni di questa azione o eventuali commenti successivi.

Barella scaccia le ombre di un periodo difficile con il gol segnato alla Roma che dedica a Bastoni: corre in panchina da lui per abbracciarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". Masini: "Alla Fiorentina"Home > Video > Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". Pogba torna in panchina col Monaco: l’abbraccio speciale di BoltPaul Pogba rientra tra i convocati del Monaco per l’incontro contro il Marsiglia, segnando il suo ritorno in lista dopo un’assenza che dura dal 9... Temi più discussi: Bastoni, Gigio, Barella e... c'è una generazione di azzurri che potrebbe non vedere mai un Mondiale; Inter-Roma, Barella torna al gol e va subito a cercare Bastoni in panchina: bell’abbraccio tra i due; Il riscatto di Barella: goal e lacrime in Inter-Roma, il centrocampista corre ad abbracciare Bastoni a bordo campo; Pagelle Bosnia-Italia: Bastoni scellerato, Barella fuori tempo, Palestra ringhia. Il riscatto di Barella: goal e lacrime in Inter-Roma, il centrocampista corre ad abbracciare Bastoni a bordo campoIl classe 1997 nerazzurro ha ritrovato una gioia personale dopo settimane difficili e piene di delusioni: la rete del temporaneo 5-1 vale tantissimo per lui. calciomercato.com Inter-Roma, Barella torna al gol e va subito a cercare Bastoni in panchina: bell’abbraccio tra i dueNicolò Barella torna al gol in Inter-Roma, suo il 5-1 dei nerazzurri: dopo la rete è andato subito a cercare Bastoni in panchina ... msn.com Il Corriere dello Sport premia la prestazione di Nicolò Barella in Italia-Irlanda del Nord: 7 in pagella per il nerazzurro “Fra i migliori del nostro centrocampo, si muove ovunque, cerca e trova Politano come giocassero insieme da sempre, si propone per dare la s facebook Il Corriere dello Sport premia la prestazione di Nicolò Barella in Italia-Irlanda del Nord: 7 in pagella per il nerazzurro "Fra i migliori del nostro centrocampo, si muove ovunque, cerca e trova Politano come giocassero insieme da sempre, si propone per dare la s x.com