Un uomo di 59 anni ha ucciso l'ex moglie e il suo compagno in un comune dell'Astigiano, per poi togliersi la vita. Sul luogo sono stati trovati un biglietto in cui si scusava per quanto accaduto. La tragedia si è verificata due giorni dopo un intervento delle forze dell'ordine, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato all'episodio. La polizia sta indagando sulla vicenda.

"Scusa per tutto" si legge in un biglietto vergato a mano da Astrit Koni, 59 anni, giardiniere, considerato l'autore degli omicidi dell'ex moglie e dell'attuale compagno. Non una tragica fatalità, ma un massacro probabilmente pianificato. A Cossombrato (Asti) ci sono tre morti, una sequenza temporale ancora da confermare e l'ombra di un duplice omicidio seguito da un suicidio., Tutto inizia lo scorso venerdì, intorno alle 16.30. Ai piedi delle mura del castello giace il corpo di Astrit Koni. La sua professione di giardiniere trae inizialmente in inganno gli inquirenti, che pensano a un volo accidentale e quindi a un incidente sul lavoro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uccide ex moglie e suo compagno nell'Astigiano e si suicida, trovato un biglietto: "Scusa per tutto"

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