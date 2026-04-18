Nella zona di Cossombrato, in provincia di Asti, è stato riscontrato un episodio che ha coinvolto tre persone. Un individuo ha ucciso l'ex compagna e il nuovo partner di lei, per poi togliersi la vita. La vicenda si è conclusa con il decesso di tutte e tre le persone coinvolte, lasciando sgomento tra i residenti della piccola comunità. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

AGI - Un duplice omicidio seguito da un suicidio ha sconvolto la piccola comunità di Cossombrato, nell’astigiano. Un uomo di 57 anni, Astrit Koni, ha ucciso l’ex moglie e il nuovo compagno della donna prima di togliersi la vita lanciandosi dal castello del paese. I corpi delle due vittime, entrambi di origine albanese, sono stati rinvenuti questa mattina in un fosso nei pressi di un terreno agricolo. L’area, caratterizzata dalla presenza di alcuni alveari curati dalla coppia, è diventata la scena del crimine dove l'aggressore avrebbe agito con estrema violenza. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Koni avrebbe utilizzato una roncola per colpire a morte le due vittime, lasciandone i resti a poca distanza l'uno dall'altro.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide l'ex e il nuovo compagno di lei. Poi si suicida nell'Astigiano

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Asti, uccide la ex e il compagno a roncolate poi si getta da una torre #asti x.com

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