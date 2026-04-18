Nell'Astigiano, nella zona di Cossombrato, si sono verificati tre decessi in conseguenza di un episodio violento. Un uomo ha colpito con una roncola la sua ex moglie e il suo attuale compagno, causando la loro morte, prima di togliersi la vita. La tragedia è avvenuta in un’abitazione della zona, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La scena è stata scoperta dalla polizia poco dopo i fatti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tre morti a Cossombrato nell’Astigiano. Un uomo ha ucciso a colpi di roncola la ex moglie, l’attuale compagno e poi si è suicidato. il movente sarebbe la gelosia. Indagano i carabinieri. Ha ucciso la moglie e il nuovo compagno poi si è suicidato. L’omicida aveva 59 anni e si chiamava A. K. La donna, D. K., entrambi erano di origine albanese, residenti da 20 anni in Italia. Il gesto sarebbe scaturito dalla folle gelosia di K. che non sopportava che il matrimonio fosse finito, e la donna si fosse rifatta una vita. Ha dunque ucciso a roncolate l’ex moglie e il suo nuovo fidanzato, poi si è gettato dalla torre del castello.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Duplice omicidio e suicidio nell’Astigiano. Uccide la ex, il compagno e poi si suicida

Notizie correlate

Leggi anche: Uccide la ex e il compagno di lei, poi si suicida gettandosi da una torre: tragedia nell’Astigiano

Uccide la ex moglie e il compagno, poi si lancia dal castello: tragedia nel TorineseHa ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è tolto la vita lanciandosi dal castello dove lavorava.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bisceglie, orrore in via Vittorio Veneto: lancia la moglie dal balcone e si suicida; Dramma nel Milanese: madre e figlia trovate morte in casa dopo settimane. Accanto ai corpi c'era un biglietto; Teresa Costanza e Trifone Ragone, 11 anni fa l'omicidio dei fidanzati. L'amicizia con Ruotolo, il profilo fake, la lite a pugni: Te la faccio pagare; Morte di Andrea Prospero a Chi l'ha visto | Il papà in studio chiede verità e giustizia.

Duplice omicidio e suicidio nell'Astigiano. Uccide la ex, il compagno e poi si suicidaTre morti a Cossombrato nell'Astigiano. Un uomo ha ucciso a roncolate la ex fidanzata, l'attuale compagno e poi si è suicidato. Indagano i carabinieri ... rainews.it

Uccide a roncolate l’ex e il suo nuovo fidanzato, poi si suicida gettandosi da una torreIl duplice omicidio-suicidio a Cossombrato, nell’Astigiano. I corpi dei due assassinati ritrovati in un fosso ... msn.com

Bassa bergamasca: duplice omicidio a Covo poco prima della mezzanotte. Uccisi a colpi di pistola due cittadini di nazionalità indiana di 48 anni - facebook.com facebook

Cagliari, duplice omicidio al quartiere del Sole: in aula la verità dei carabinieri del Ris x.com