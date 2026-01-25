Un uomo e una donna ubriachi litigano in piazza Santa Caterina il degrado in pieno giorno VIDEO

In piazza Santa Caterina a Pescara, un uomo e una donna in stato di alterazione alcolica si confrontano in un litigio visibile durante il giorno. La scena, ripresa in un video, evidenzia situazioni di degrado e disagio pubblico. Un episodio che mette in luce le problematiche legate alla sicurezza e al decoro urbano nella zona.

Un uomo sopra a una donna a terra, entrambi in evidente stato di alterazione alcolica, che litigano in pieno giorno in piazza Santa Caterina a Pescara.A mostrare quanto avviene un video girato da un residente della zona. Si vede un uomo di nazionalità straniera che con violenza è addosso a una.🔗 Leggi su Ilpescara.it

