Il sindaco ha firmato un’ordinanza che limita l’orario di apertura di un’attività in via Napoli, fissandolo alle 20. Inoltre, a partire dalle 16, sarà vietata la vendita di bevande alcoliche presso lo stesso esercizio. La misura è stata adottata per prevenire il degrado nell’area e migliorare la situazione di sicurezza. La decisione entra in vigore oggi, 8 aprile 2026.

Il sindaco Giacomo Possamai ha imposto oggi, 8 aprile 2026, una chiusura anticipata alle ore 20 e il divieto di vendere alcolici dalle 16 per un esercizio situato in via Napoli. Il provvedimento nasce per contrastare le criticità segnalate dai cittadini e confermate dai rilievi della polizia locale e delle forze dell’ordine. L’ordinanza scatta dopo che l’attività è stata oggetto di ripetute lamentele da parte dei residenti. L’amministrazione ha scelto di colpire proprio la fascia oraria serale, momento in cui si concentra la maggior parte delle problematiche legate a questo specifico locale. Una strategia di controllo tra numeri e territori. Questa decisione rappresenta il secondo intervento del 2026 nei confronti del locale di via Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop al degrado in via Napoli: orari blindati e no alcolici

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